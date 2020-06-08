Британия вводит двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков

В Великобритании, где карантинные послабления проходят в три этапа, власти объявили обязательную двухнедельную обсервацию для всех пребывающих, кроме медицинских работников и работников автоперевозок. Об этом сообщает ВВС.

Согласно информации ведомства, двухнедельная обсервация вводится в обязательном порядке для всех пребывающих, включая и граждан Великобритании из-за границы на пароме, самолете или поезде.

Отмечается, что прибывающие обязаны предоставить адрес, по которому они будут самоизолированы и в случае несоблюдения правил грозит штраф на сумму до 1000 фунтов стерлингов.

Любой, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязан заполнять форму или проходить карантин.

Существуют также исключения для работников в некоторых отраслях, таких как автоперевозки и медицинские работники, которые оказывают основную помощь.

Транзитные пассажиры, не проходящие пограничный контроль, также входят в число групп, освобожденных от обязательной изоляции.

Всем остальным путешественникам по прибытии необходимо заполнить специальную форму с данными пассажира. Если они не могут предоставить адрес, правительство организует проживание за счет путешественника.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ослабление карантина в стране может привести ко второй волне коронавируса.