подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

31 июля 2020, пятница, 11:00 23
Экономика 2020-07-31T11:05:16+03:00
Українські Новини
Рубль обвалился перед выходными. Курс российской нацвалюты на 31 июля

Рубль обвалился перед выходными. Курс российской нацвалюты на 31 июля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В пятницу, 31 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 30 июля, понизился на 5 копеек и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу снизился по сравнению с четвергом на 7 копеек и составляет 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 31 июля:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5100 27,7906 32,1813 32,8381 3,35 3,89
Максимальный 27,6500 28,0000 32,7000 33,1500 3,75 4,10
Минимальный 27,3000 27,7000 31,5000 32,3900 2,32 3,76

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 30 июля на 3,47 коп. до 27,7906 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,24 коп. до 27,5100 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 копеек до 27,70 гривен к доллару.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль после падения снова подскочил. Курс российск...
Рубль посреди недели резко обвалился. Курс российс...
Рубль во вторник начал дорожать. Курс российской н...
Рубль после выходных снова подешевел. Курс российс...
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО
Новости
Будем идти на компромиссы, — Кравчук о ТКГ 11:03
Рубль обвалился перед выходными. Курс российской нацвалюты на 31 июля 11:00
Флаг Украины. Фото: pixabay
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах 10:52
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО 10:50
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля 10:30
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
С августа тариф на газ будут считать по-новому. Что ждет украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok