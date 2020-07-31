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31 июля 2020, пятница, 10:30 129
Экономика 2020-07-31T10:30:39+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля

Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 30 июля на 3,47 коп. до 27,7906 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,24 коп. до 27,5100 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 23,43 коп. до 32,1813 UAH/EUR, курс продажи повысился на 26,07 коп. до 32,8381 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5100 27,7906 32,1813 32,8381 3,35 3,89
Максимальный 27,6500 28,0000 32,7000 33,1500 3,75 4,10
Минимальный 27,3000 27,7000 31,5000 32,3900 2,32 3,76

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 копеек до 27,70 гривен к доллару.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.

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