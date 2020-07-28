Продавать или покупать валюту: аналитики дали прогноз курса доллара до конца года

В то время, как Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, наличный доллар снова стоит 28 гривен по итогу уходящей недели. Такого высокого курса не было более четырех месяцев, с середины марта. Тогда доллар быстро подорожал до 28,5 грн, но спустя пару дней подешевел на гривню и два месяца курс медленно опускался с 27,5 до 26,7 грн/доллар. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.

Как пишет "Сегодня", устойчивый тренд на девальвацию гривни, начавшийся 7 июля, не только продолжился на уходящей неделе, но и ускорился. За понедельник-четверг наличная гривня потеряла 35 копеек, а курс продажи перешел психологический рубеж в 28 грн/доллар. Причем утром рабочего дня четверга курс был 28,1 грн/доллар, но к вечеру ситуация успокоилась, и курс опустился до 28,04.

Нисходящий тренд продолжился в пятницу – средний курс наличного доллара снова опустился ниже 28 грн – до 27,98 грн. При этом НБУ выходил с интервенциями на межбанковский рынок, что к пятнице дало понимание банкам: выше 28 грн/доллар регулятор курс пока не пустит. И он откатился на 6 копеек по сравнению с четвергом.

Спрэд (разница между курсом покупки и продажи) всю неделю колебался в пределах 30 копеек, увеличившись на 10 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Это сигнализировало о том, что рынок не верит в стабильность гривни и ждет ее дальнейшей девальвации.

Официальный курс Нацбанка всю неделю повышался. Если в понедельник курс доллара к гривне был 27,36 грн/доллар, то в пятницу уже 27,88 (+52 копейки). На понедельник, 27 июля, регулятор установил курс 27,76 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что основными факторами ослабления наличной гривни стали панические настроения населения и действия валютных спекулянтов, которым все же удалось раскачать курс.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Нацбанк в этой ситуации действовал недостаточно жестко, продавая валюту небольшими порциями и все время повышая ее курс, вместо того, чтобы сразу его остановить на 27,5 грн.

"Регулятор продал на межбанке более 350 млн грн долларов, которые были выкуплены в основном комбанками и попали на наличный рынок, а не достались, к примеру, импортерам. Лишь к пятнице курс стабилизировался и чуть откатился", – заключил Охрименко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что умеренная девальвация стимулирует восстановление экономики в условиях кризиса.

"Регулятор своими действиями снова показал: возврата к низкому курсу он не планирует. Поэтому восходящий тренд, начавшийся на предыдущей неделе, продолжился всю следующую неделю", – объяснил Олег Пендзин.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отметил, что всю неделю спрос на валюту превышал предложение, т. к. нерезиденты, спекулянты и импортеры активно участвовали в торгах, опасаясь, что потом будет дороже.

"Экспортеры, видя, что курс растет, начали придерживать валюту, очередной аукцион по продаже гривневых ОВГЗ, состоявшийся во вторник, был провальным, то есть дополнительной валюты от нерезидентов на рынок тоже не поступило. Попытки сбить спрос с помощью валютных интервенций, предпринимаемые НБУ, оказались слабыми, что можно рассматривать как переход курса в диапазон 27,5-28 гривен за доллар и выше. Лишь размещение долгосрочных евробондов на 2 млрд долларов под фантастические 7,25% годовых, но с погашением в 2033 году, смогло остановить рост курса в четверг и вызвать его откат в пятницу", – проанализировал ситуацию Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют, что тренд на ослабление гривни на следующей неделе продолжится, но будет более плавным, чем в последние полмесяца.

Так Олег Пендзин уверен, что курс зафиксируется в коридоре 27,8-28,2 грн/доллар.

Александр Охрименко говорит, что если Нацбанк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше. Эксперт уверен, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

"С экономической точки зрения это уже необоснованно, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – подчеркнул Охрименко.

Андрей Шевчишин не уверен, что курс доллара надолго остановится на 28 гривнях.

"Заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов по поводу того, стоит ли сейчас покупать валюту, пока курс не вырос еще больше, расходятся.

Так, Олег Пендзин до конца года видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

"До выборов 25 октября курс будет расти незначительно, вряд ли поднимется выше 28 грн/доллар, – прогнозирует Олег Пендзин. – Поэтому выгоднее гривневый вклад на 6 месяцев под 8% годовых и более. Даже при курсе 29 грн (+1 грн или повышение на 3,6%) против 4% за полгода по вкладу можно заработать больше. Но в этом году курса 29 грн/доллар может и не быть. А вот продавать валюту торопиться не надо, можно продешевить. Разве что в случае крайней необходимости".

Такое же мнение и у Александра Охрименко.

"Валюты в стране достаточно, и спекуляции на курсе вскоре закончатся, курс вернется к 27,5 грн. Тогда те, кто сегодня купил доллар по 28, потеряют в доходах", – уверен Охрименко.

А вот Андрей Шевчишин больше верит в доллар, чем в гривню. По его мнению, купив доллар на снижении курса, можно заработать, как, например, сейчас на его росте.

"Снижения курса уже ожидать не приходится – в среднесрочной перспективе будет вялотекущая девальвация гривни, к концу года может быть даже 29,5 грн/доллар", – поэтому инвестиции в валюту сейчас по-прежнему выгоднее", – уверен эксперт.

Как сообщали Українські Новини, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.