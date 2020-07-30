Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля

В четверг, 30 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 июля, повысился на 4 копейки и составляет 3,40 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду повысился по сравнению со вторником повысился на 1 копейку и составляет 3,96 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 30 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,40 3,96 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,32 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4 процентов стоимости.