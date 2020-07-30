подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

  • Новости
  • Экономика
  • Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля
30 июля 2020, четверг, 10:58 39
Экономика 2020-07-30T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля

Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В четверг, 30 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 июля, повысился на 4 копейки и составляет 3,40 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду повысился по сравнению со вторником повысился на 1 копейку и составляет 3,96 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 30 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,40 3,96
Максимальный 3,75 5,00
Минимальный 2,32 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4 процентов стоимости.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль посреди недели резко обвалился. Курс российс...
Рубль во вторник начал дорожать. Курс российской н...
Рубль после выходных снова подешевел. Курс российс...
Рубль перед выходными немного "просел". Курс росси...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 инфицированных за сутки
Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев
Новости
МВД собирается усилить контроль за "черным рынком оружия" из-за происшествий в Украине 11:06
В Турции во время строительства обнаружили золотую диадему времен Римской империи 11:06
Рубль после падения снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 30 июля 10:58
Боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси, - МИД 10:49
США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек 10:32
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие 17:45
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США 19:00
Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время 06:03
Из зарплаты министра соцполитики Лазебной вычли 20 тысяч гривен в июне 06:30 Документ
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok