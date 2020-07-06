Лещенко получает в "Укрзализныце" по 350 тыс грн. в месяц, хотя другие его коллеги по Набсовету — в 2 раза бол

В сентябре 2018 - апреле 2020 года среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Шевки Аджунера составила 661,667 тыс. гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передают Українські Новини.

Также сообщается, что Аджунер за период с 1 сентября 2018 года до 30 апреля 2020 года получил 13,8 млн гривен заработной платы.

Члены набсовета Пер Андрес Осмунд, Кристиан Оливер Кун и Андреас Матье получили 11,7 млн гривен зарплаты за аналогичный период (среднемесячный показатель - 586, 667 тыс. гривен).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас за аналогичный период получил 3,1 млн гривен зарплаты (среднемесячный показатель - 154,657 тыс. гривен).

В то же время, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко январе-апреле 2020 получил 1,47 млн гривен зарплаты, то есть ее среднемесячный размер - более 350 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, член набсовета "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины" Адомас Аудицкас задекларировал 7,4 млн гривен гонораров и 0,6 млн гривен на счетах в банке в 2019.

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.