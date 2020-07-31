Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта просела

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля-1-2 августа, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0333 1 доллар США 27,6913 1 швейцарский франк 30,2786 10 иен 2,6319 10 российских рублей 3,7581 1 евро 32,5470

Как сообщали Українські Новини, по сравнению со средой, 29 июля, в обменных пунках киевских банков курс продажи наличного доллара понизился на 6,53 копеек до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 копеек до 27,4994 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 копеек до 27,70 гривен к доллару.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.