подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 05:00 9
Финансы 2020-07-31T05:00:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта просела

Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта просела

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Официальный курс гривны на 31 июля - 2 августа
Официальный курс гривны на 31 июля - 2 августа

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля-1-2 августа, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0333
1 доллар США 27,6913
1 швейцарский франк 30,2786
10 иен 2,6319
10 российских рублей 3,7581
1 евро 32,5470

Как сообщали Українські Новини, по сравнению со средой, 29 июля, в обменных пунках киевских банков курс продажи наличного доллара понизился на 6,53 копеек до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 копеек до 27,4994 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 копеек до 27,70 гривен к доллару.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне курс гривны к доллару

Курс гривны на межбанке в четверг: нацвалюта ослаб...
Доллар продолжает расти. Официальный курс валют на...
Доллар начал расти в цене. Официальный курс валют ...
После повышения гривна немного просела. Официальны...
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины
С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО
Новости
Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта просела 05:00
Чиновник Минобороны нанес убытки в 2 млн грн. ГБР начало расследование 23:52
Депутаты предлагают взыскивать алименты в размере не менее половины от прожиточного минимума ребенка 23:41
Зеленский поручил Шмыгалю решить, делать ли госпраздниками Курбан-Байрам, Песах, Хануку и католическую Пасху 23:20
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины 23:10
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
больше новостей
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok