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30 июля 2020, четверг, 10:30 205
Экономика 2020-07-30T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар после подорожания снова обвалился. Курс валют на 30 июля

Доллар после подорожания снова обвалился. Курс валют на 30 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,00 коп. до 31,9831 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,15 коп. до 32,5575 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4994 27,7628 31,9831 32,5575 3,40 3,96
Максимальный 27,6000 28,0000 32,2500 33,1000 3,75 5,00
Минимальный 27,2500 27,6200 31,4000 32,2500 2,32 3,79

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4 процентов стоимости.

Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

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