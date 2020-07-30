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30 июля 2020, четверг, 16:42 423
Финансы 2020-07-30T16:42:41+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает расти. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Доллар продолжает расти. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Елена Новикова
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Курс НБУ на 31 июля-1-2 августа
Курс НБУ на 31 июля-1-2 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля-1-2 августа, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD, в то время, как в четверг, 30 июля, в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился по сравнению со средой на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0333
1 доллар США 27,6913
1 швейцарский франк 30,2786
10 иен 2,6319
10 российских рублей 3,7581
1 евро 32,5470

Как сообщали Українські Новини, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, веь есть шанс дальнейшей постепенной девальвация гривны до 28 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о тои, что из-за обвала доллара цена золота достигла исторического максимума.

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