Греция разрешит с 1 августа круизные путешествия

С 1 августа в Греции вновь разрешат круизные путешествия, в то время, как украинцев обязали перед въездом в страну сдавать тест на COVID-19.

Об этом объявил министр туризма Харис Теохарис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

Сообщается, что этот перечень должны расширить, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Издание напоминает, что туризм обеспечивает около 20% ВВП Греции. В прошлом году страну посетили около 33 млн туристов.

Как сообщали Українські Новини, в Германию вернулся последний круизный лайнер, который находился полгода в путешествии из-за пандемии коронавируса. Судно отправилось в 140-дневный кругосветный круиз из Гамбурга 21 декабря 2019 года.



Ранее в аэропорту Афин 17 украинцев задержали и отправили в изолятор. Украинцы смогли вернуться домой только через пять дней.



Кроме того, граждане Украины могут без ограничений въезжать и возвращаться из Египта и Турции, а при возвращении из Черногории нужно будет пройти самооизоляцию.