Черногория с самоизоляцией, Турция и Египет — без ограничений. Куда сейчас могут полететь украинцы

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной зоны", украинцы могут без ограничений въезжать и возвращаться из Турции и Египта, а при возвращении из Черногории необходимо будет пройти 14-дневную самооизоляцию.Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Куда сейчас могут полететь украинцы Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия; Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений; Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину4 Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, который сделан в течение последних 48 часов. "Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал он. Министр также напомнил, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию.Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон". Ранее в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.