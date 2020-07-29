подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 12:16 1280
Общество 2020-07-29T12:17:10+03:00
Українські Новини
Черногория с самоизоляцией, Турция и Египет — без ограничений. Куда сейчас могут полететь украинцы

Черногория с самоизоляцией, Турция и Египет — без ограничений. Куда сейчас могут полететь украинцы

Валерия Драгомирова
Египет, Турция, Отпуск, Отдых, Черногория, Мининфраструктуры
Турция. Фото: pixabay
Турция. Фото: pixabay

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной зоны", украинцы могут без ограничений въезжать и возвращаться из Турции и Египта, а при возвращении из Черногории необходимо будет пройти 14-дневную самооизоляцию.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Куда сейчас могут полететь украинцы

  • Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
  • Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений;
  • Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину4
  • Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, который сделан в течение последних 48 часов. 

"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал он. 

Министр также напомнил, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон"

Ранее в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы. 

Больше новостей о: Египет Турция Отпуск Отдых Черногория Мининфраструктуры

Портовики митингуют под Мининфраструктуры, требуя ...
После информации о полете в Турцию Порошенко задек...
Без шведского стола и с большими скидками: туристк...
В соборе Святой Софии провели первую мусульманскую...
Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в ТКГ
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021
Новости
С августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны 13:30
Объем потребления газа на Волыни за 5 лет уменьшился на треть 13:17
Украинский производитель начал экспортировать куриный жир в 4 страны 13:00
В Киеве растет количество новых зараженных коронавирусом за сутки 13:00
Пограничники рассказали, какие взятки и за что им предлагали иностранцы 12:47
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
больше новостей
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok