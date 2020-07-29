Черногория с самоизоляцией, Турция и Египет — без ограничений. Куда сейчас могут полететь украинцы

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной зоны", украинцы могут без ограничений въезжать и возвращаться из Турции и Египта, а при возвращении из Черногории необходимо будет пройти 14-дневную самооизоляцию.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Куда сейчас могут полететь украинцы

Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений;

Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину4

Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, который сделан в течение последних 48 часов.

"Напоминаю, ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал он.



Министр также напомнил, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию.



Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".



Ранее в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.