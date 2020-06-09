В Германию вернулся последний круизный лайнер, который находился полгода в путешествии из-за пандемии коронавируса

В Германию вернулся последний круизный лайнер, который находился полгода в путешествии из-за пандемии коронави

После того, как в Норвегии на карантин закрыли круизный лайнер с 1200 пассажирами, в Германию возвратился последнее судно, которое находилось в путешествии полгда из-за коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что лайнер MV Artania в понедельник прибыл в немецкий порт Бремерхафен. Судно отправилось в 140-дневный кругосветный круиз из Гамбурга 21 декабря 2019 года.

В марте 36 пассажиров показали положительный результат на коронавирус, когда судно находилось в Западной Австралии. Инфицированные были помещены на карантин в местных больницах.

С тех пор умерли три человека, находившиеся на судне - двое пассажиров в возрасте 69 лет и 71 года, и 42-летний член экипажа.

Здоровые гости Artania оставались на карантине на судне до эвакуации в конце марта. Сотни пассажиров Artania, большинство из которых были немцами, вылетели из Западной Австралии во Франкфурт, а несколько человек остались в больнице в Австралии.

Все восемь пассажиров, которые все еще находились на борту, должны сойти на берег в полдень по местному времени.

Прибытие лайнера произошло более чем через два месяца после того, как последние крупные туристические суда, перевозившие значительное количество пассажиров, были поставлены у причалов, поскольку круизная индустрия приостановила рейсы в условиях глобальной пандемии.

Путешествие в Европу после того, как лайнер покинул Австралию 18 апреля, должно была занять несколько недель, но судну пришлось делать остановки в Юго-Восточной Азии, чтобы репатриировать многих членов экипажа.

Около 75 членов экипажа оставались на борту до Бремерхафена, чтобы обеспечить бесперебойную работу корабля.

Как сообщали Українські Новини, в апреле в открытом океане недалеко от США из-за карантина застрял круизный лайнер с 250 украинцами.

Кроме того, ранее в Греции из-за коронавируса застряло судно с украинскими моряками.