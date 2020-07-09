5 дней неудачного отпуска в Греции. Украинцы, застрявшие в аэропорту в Афинах, вернулись домой

АвиакомпанияWizz Air обеспечила перелетом обратно в Киев своих пассажиров - украинцев, которых задержали в аэропорту Афин 4 июля, поскольку они не имели права пересекать границы Греции.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Пассажиров рейса W6 6567, который авиакомпания выполняла из Киева в Афины 4 июля 2020 года, Wizz Air обеспечила перелетом обратно в Киев", - сообщила она.

Wizz Air напоминает всем пассажирам, что до поездки они должны ознакомиться с ограничениями на путешествия, введенными страной прибытия.

В то же время окончательное решение о въезде в страну принимается местными органами власти и не является решением авиакомпании.

Отмечается, что Wizz Air постоянно следит за ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, а также за мерами и ограничениями, которые внедряют правительства для борьбы с ней.

Авиакомпания заявила, что выполняет рейсы по всем правилам и рекомендациям правительств, предоставляя услуги тем пассажирам, которые имеют соответствующие разрешения для осуществления путешествий.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпании Wizz Air и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, после чего были задержаны полицией Афин и помещены в камеры.

Позднее еще одна гражданка из Украины была задержана в том же аэропорту.