5 дней неудачного отпуска в Греции. Украинцы, застрявшие в аэропорту в Афинах, вернулись домой

АвиакомпанияWizz Air обеспечила перелетом обратно в Киев своих пассажиров - украинцев, которых задержали в аэропорту Афин 4 июля, поскольку они не имели права пересекать границы Греции. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании. "Пассажиров рейса W6 6567, который авиакомпания выполняла из Киева в Афины 4 июля 2020 года, Wizz Air обеспечила перелетом обратно в Киев", - сообщила она. Wizz Air напоминает всем пассажирам, что до поездки они должны ознакомиться с ограничениями на путешествия, введенными страной прибытия. В то же время окончательное решение о въезде в страну принимается местными органами власти и не является решением авиакомпании. Отмечается, что Wizz Air постоянно следит за ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, а также за мерами и ограничениями, которые внедряют правительства для борьбы с ней. Авиакомпания заявила, что выполняет рейсы по всем правилам и рекомендациям правительств, предоставляя услуги тем пассажирам, которые имеют соответствующие разрешения для осуществления путешествий. Как сообщали Українськi Новини, авиакомпании Wizz Air и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда. Ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, после чего были задержаны полицией Афин и помещены в камеры. Позднее еще одна гражданка из Украины была задержана в том же аэропорту.