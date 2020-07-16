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16 июля 2020, четверг, 17:05 55
Общество 2020-07-16T17:07:11+03:00
Українські Новини
Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19

Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19

Кира Молчанова
Греция, коронавирус в Украине, Коронавирус в Греции, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

Греция, в аэропорту которой уже застревали туристы из Украины, обязала тех украинцев, которым разрешен въезд в страну, перед пересечением границы предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Греции, передают Українськi Новини.

"С 14.07.2020 года Греция ввела обязательное требование для въезда: предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не позднее, чем за 72 часа (отсчитывая от времени забора до прибытия на пункт пропуска)", - сказано в нем.

В то же время посольство напоминает, что большинству украинцев въезд в Грецию и транзитный проезд по ее территории запрещен.

На данный момент он разрешен тем гражданам Украины, у которых есть действительные разрешения на проживание в Греции.

При наличии оснований для въезда в Грецию перед поездкой необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и распечатать QR код-подтверждение.

Посольство подчеркивает, что он обязателен при пересечении границы, но сам по себе не является разрешением на въезд.

Как сообщали Українськi Новини, в киевских частных клиниках проводят тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус стоимостью 1920-2720 гривен.

По состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.

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