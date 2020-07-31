Вступительная кампания-2020: подробная инструкция, как и когда подать документы в ВУЗ

Совсем недавно в Украине закончилось ВНО-2020, все результаты уже опубликованы и с 1 августа начинается вступительная кампания – 2020, которая и для детей, и для их родителей стала самой нервной за последние годы из-за карантина и неопределенности, связанной с ним. В МОН уже опубликовали инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет и подать документы на желаемую специальность.

Когда можно подавать заявление на бакалаврат:

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа.

Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО).

До 16 августа для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Рекомендовать абитуриентов для поступления на бюджетные места будут до 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Также сообщается, что если у абитуриента не будет документа о получении среднего образования, то заявление на поступление можно подавать и без него, оригинал можно будет донести в начале учебного процесса в ВУЗе.

Рейтинг лучших ВУЗов Украины был опубликован ранее.

Как зарегистрировать электронный кабинет:

Электронный кабинет, через которые подается электронное заявление на вступление в ВУЗ, регистрируется через вкладку "Вступ – 2020", а сама регистрация начинается 1 августа в 10.00. Обратите внимание – после подачи заявления изменить информацию в профиле невозможно, поэтому нужно внимательно проверить все данные, внесенные в электронный кабинет.

Нужно зарегистрировать:

номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО (в этом году абитуриенты имеют право подавать сертификаты ВНО за разные годы: 2018, 2019 и 2020 по всем предметам и за 2017, кроме иностранных языков).

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к документу о полном среднем образовании. Чтобы его рассчитать можно воспользоваться калькулятором на сайте.

Также видеоинструкцию для помощи абитуриентам опубликовало Минобразования на своем канале.

Если с регистрацией электронного кабинета абитуриента вознили проблемы, то МОН предоставляет горячую линию с ответами на интересующие вопросы.

Справка по вступительной кампании - 2020. Фото: МОН

Когда нужно подавать документы в бумажной форме:

При поступлении по собеседованию, экзаменам или квотам, если отсутствует сертификат ВНО

Если абитуриент вступает на основе документов о полном общем среднем образовании, выданных до 2000 года

Если абитуриент хочет реализовать право на первоочередное зачисление

В случае разногласий в данных поступающего в ЕДЕБО с данными в документе о среднем образовании и сертификате ВНО.

Если абитуриент иностранец или лицо без гражданства.

Если абитуриент подает документы на заочную форму обучения после окончания сроков регистрации электронных кабинетов.

Если абитуриент, по разным причинам, не может зарегистрировать электронный кабинет, что должно быть подтверждено справкой приемной комиссии учебного заведения.

Вместе с заявлением, поступающий также подает копии документа, удостоверяющего личность и гражданство; документ об образовании, на основании которого вступает, и приложения к нему; военно-учетный документ (для военнообязанных); сертификат ВНО;

Четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

Также в каждом конкретном учебном заведении могут просить дополнительные документы – о правилах их подачи нужно прочитать на сайте ВУЗа или по телефону приемной комиссии.

Напомним, Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

Также сообщалось, что Минобразования ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года.