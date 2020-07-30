Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Минобразования ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге.

1) С 1 августа абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования. При этом каждый поступающий может подать пять заявлений на бюджет и неограниченное количество заявлений на контракт, информировал чиновник.

"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется 1 августа. 1 августа в 10:00 утра будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов", - отметил Витренко.

2) Также в этом году с 1 по 12 августа абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены вместо ВНО и творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет.

3) Также введены квоты для поступающих из АР Крым и Севастополя и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, анонсировал замминистра.

"В образовательном центре ("Крым-Украина" или "Донбасс-Украина") поступающие из временно оккупированных территорий могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих из временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования", - подчеркнул он.

4) Абитуриентам-льготникам разрешили подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата ВНО 2017-2020 годов.

"Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться в одно из заведений высшего или профессионального образования с подтверждающими документами для внесения их в Реестр лиц со специальными условиями", - заявил Витренко.

А тем временем, выпускники-2020 начали получать повестки от военкоматов: Минобразования просит об отсрочке.

Также в Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября.