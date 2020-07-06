Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева

Пока проходит ВНО, а выпускники определяются с тем, куда поступать, был опубликован рейтинг учреждений высшего образования Украины. Его возглавили Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Еврообразования".

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обобщенные международной Конференции IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 мая 2019 года), и Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG (Берлин, Германия, 18-20 мая 2006 года)", - говорится в сообщении.

Рейтинг лучших вузов Украины выглядит так:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Сумской государственный университет; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Национальный университет "Львовская политехника"; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; Винницкий национальный технический университет.

В сообщении говорится, что на место вуза в рейтинге влияли участие студентов в олимпиадах, количество студентов- стипендиатов президентских сопении, количество патентов, которые получают студенты.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

Пока же известно, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.