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06 июля 2020, понедельник, 21:10 756
Общество 2020-07-06T21:12:16+03:00
Українські Новини
Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева

Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева

Кира Молчанова
Образование, Университеты, Высшее образование, ВНО, Рейтинг университетов
Университет. Фото: pixabay
Университет. Фото: pixabay

Пока проходит ВНО, а выпускники определяются с тем, куда поступать, был опубликован рейтинг учреждений высшего образования Украины. Его возглавили Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Еврообразования".

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обобщенные международной Конференции IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 мая 2019 года), и Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG (Берлин, Германия, 18-20 мая 2006 года)", - говорится в сообщении.

Рейтинг лучших вузов Украины выглядит так:

  1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  3. Сумской государственный университет;
  4. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  5. Национальный университет "Львовская политехника";
  6. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  7. Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  8. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  9. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  10. Винницкий национальный технический университет.

В сообщении говорится, что на место вуза в рейтинге влияли участие студентов в олимпиадах, количество студентов- стипендиатов президентских сопении, количество патентов, которые получают студенты.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

Пока же известно, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

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