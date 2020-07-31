Вступна кампанія-2020: докладна інструкція, як і коли подати документи у ВНЗ

У МОН вже опублікували інструкцію, як зареєструвати електронний кабінет і подати документи на бажану спеціальність, у той час, як зовсім недавно в Україні закінчилося ЗНО-2020, всі результати вже опубліковані і з 1 серпня розпочинається вступна кампанія – 2020, яка і для дітей, і для їх батьків стала найнервовішою за останні роки через карантин і невизначеність, пов'язану з ним.

Коли можна подавати заяву на бакалаврат:

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня.

Приймання заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО).

До 16 серпня для абітурієнтів, які будуть складати вступні іспити в закладі вищої освіти.

Конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. Рекомендувати абітурієнтів для вступу на бюджетні місця будуть до 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Також повідомляється, що якщо в абітурієнта не буде документа про отримання середньої освіти, то заяву на вступ можна подавати і без нього, оригінал можна буде донести до початку навчального процесу у виші.

Рейтинг найкращих Вишів України був опублікований раніше.

Як зареєструвати електронний кабінет:

Електронний кабінет, через який подається електронна заява на вступ до вишів, реєструється через вкладку "Вступ – 2020", а сама реєстрація починається 1 серпня о 10.00. Зверніть увагу – після подачі заяви змінити інформацію в профілі неможливо, тому потрібно уважно перевірити всі дані, внесені в електронний кабінет.

Потрібно зареєструвати:

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО (у цьому році абітурієнти мають право подавати сертифікати ЗНО за різні роки: 2018, 2019 і 2020 по всім предметам і за 2017, крім іноземних мов).

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до документа про повну середню освіту. Щоб його розрахувати можна скористатися калькулятором на сайті.

Також відеоінструкцію для допомоги абітурієнтам Міносвіти опублікувало на своєму каналі.

Якщо з реєстрацією електронного кабінету вступника виникли проблеми, то МОН надає гарячу лінію з відповідями на запитання.

Довідка щодо вступної кампанії - 2020. Фото: МОН

Коли потрібно подавати документи в паперовій формі:

При вступі за співбесідою, іспитів або квотами, якщо відсутній сертифікат ЗНО

Якщо абітурієнт вступає на основі документів про повну загальну середню освіту, виданих до 2000 року.

Якщо абітурієнт хоче реалізувати право на першочергове зарахування.

у разі розбіжностей В даних надходить в ЄДЕБО з даними в документі про середню освіту та сертифікаті ЗНО.

Якщо абітурієнт-іноземець або особа без громадянства.

Якщо абітурієнт подає документи на заочну форму навчання після закінчення строків реєстрації електронних кабінетів.

Якщо абітурієнт, за різних причин, не може зареєструвати електронний кабінет, що має бути підтверджено довідкою приймальної комісії навчального закладу.

Разом з заявою, що надходить також подає копію документа, що посвідчує особу і громадянство; документ про освіту, на підставі якого вступає, і додатка до нього; військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних); сертифікат ЗНО;

Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см.

Також у кожному конкретному навчальному закладі можуть просити додаткові документи – про правила їх подачі потрібно прочитати на сайті вишу або за телефоном приймальної комісії.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму проходити у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням.

Також повідомлялося, що Міносвіти запровадив низку нових правил для вступної кампанії 2020 року.