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31 липня 2020, пʼятниця, 06:45 10
Суспільство 2020-07-31T09:15:02+03:00
Українські Новини
Вступна кампанія-2020: докладна інструкція, як і коли подати документи у ВНЗ

Вступна кампанія-2020: докладна інструкція, як і коли подати документи у ВНЗ

Олексій Козаченко
МОН, ЗНО, Абітурієнти, вступна кампанія-2020, Рейтинг ВНЗ
Вступна кампанія - 2020. Фото: МОН
Вступна кампанія - 2020. Фото: МОН

У МОН вже опублікували інструкцію, як зареєструвати електронний кабінет і подати документи на бажану спеціальність, у той час, як зовсім недавно в Україні закінчилося ЗНО-2020, всі результати вже опубліковані і з 1 серпня розпочинається вступна кампанія – 2020, яка і для дітей, і для їх батьків стала найнервовішою за останні роки через карантин і невизначеність, пов'язану з ним.

Коли можна подавати заяву на бакалаврат:

  • Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня.
  • Приймання заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО).
  • До 16 серпня для абітурієнтів, які будуть складати вступні іспити в закладі вищої освіти.

Конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. Рекомендувати абітурієнтів для вступу на бюджетні місця будуть до 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Також повідомляється, що якщо в абітурієнта не буде документа про отримання середньої освіти, то заяву на вступ можна подавати і без нього, оригінал можна буде донести до початку навчального процесу у виші.

Рейтинг найкращих Вишів України був опублікований раніше.

Як зареєструвати електронний кабінет:

Електронний кабінет, через який подається електронна заява на вступ до вишів, реєструється через вкладку "Вступ – 2020", а сама реєстрація починається 1 серпня о 10.00. Зверніть увагу – після подачі заяви змінити інформацію в профілі неможливо, тому потрібно уважно перевірити всі дані, внесені в електронний кабінет.

Потрібно зареєструвати:

  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО (у цьому році абітурієнти мають право подавати сертифікати ЗНО за різні роки: 2018, 2019 і 2020 по всім предметам і за 2017, крім іноземних мов).
  • серію і номер документа про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до документа про повну середню освіту. Щоб його розрахувати можна скористатися калькулятором на сайті.

Також відеоінструкцію для допомоги абітурієнтам Міносвіти опублікувало на своєму каналі.

Якщо з реєстрацією електронного кабінету вступника виникли проблеми, то МОН надає гарячу лінію з відповідями на запитання.

Довідка щодо вступної кампанії - 2020. Фото: МОНДовідка щодо вступної кампанії - 2020. Фото: МОН

Коли потрібно подавати документи в паперовій формі:

  • При вступі за співбесідою, іспитів або квотами, якщо відсутній сертифікат ЗНО
  • Якщо абітурієнт вступає на основі документів про повну загальну середню освіту, виданих до 2000 року.
  • Якщо абітурієнт хоче реалізувати право на першочергове зарахування.
  • у разі розбіжностей В даних надходить в ЄДЕБО з даними в документі про середню освіту та сертифікаті ЗНО.
  • Якщо абітурієнт-іноземець або особа без громадянства.
  • Якщо абітурієнт подає документи на заочну форму навчання після закінчення строків реєстрації електронних кабінетів.
  • Якщо абітурієнт, за різних причин, не може зареєструвати електронний кабінет, що має бути підтверджено довідкою приймальної комісії навчального закладу.
  • Разом з заявою, що надходить також подає копію документа, що посвідчує особу і громадянство; документ про освіту, на підставі якого вступає, і додатка до нього; військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних); сертифікат ЗНО;
  • Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см.

Також у кожному конкретному навчальному закладі можуть просити додаткові документи – про правила їх подачі потрібно прочитати на сайті вишу або за телефоном приймальної комісії.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму проходити у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням.

Також повідомлялося, що Міносвіти запровадив низку нових правил для вступної кампанії 2020 року.

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