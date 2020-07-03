Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО

Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

За принятие законопроекта № 3734 за основу проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 310 депутатов, передают Українськi Новини.

Законопроектом вводится возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Донецкой и Луганской областей и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно тексту законопроекта, для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и города Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендией на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим поступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Как сообщали Українськi Новини, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.



Ранее под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, потому что толкали автобус.





