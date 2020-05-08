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08 мая 2020, пятница, 19:00 76
Общество 2020-05-08T19:02:11+03:00
Українські Новини
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности

Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности

Надежда Комендантова
Минобразования, Экзамены, Поступление, Вузы, ВНО, Вступительная кампания, вступительная кампания-2020
Экзамен. Фото: pixabay
Экзамен. Фото: pixabay

В то время, как учебный год в школах завершится дистанционно, Министерство образования и науки перенесло вступительную кампанию на август.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Соответствующий приказ был подписан 4 мая.

"Изменения претерпели сроки проведения вступительной кампании в 2020 году - все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Так, для поступающих на основе ПОСО (полного общего среднего образования) регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа - для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в учреждения высшего образования", - сказано в нем.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления до вечера 31 августа.

Также Минобразования предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием приказа о зачислении).

Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированные электронные подписи, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена и единого квалификационного вступительного испытания перенесены.

Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн.

В то же время даты проведения экзаменов остаются неизменными - 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Минобразования рассказали о самых популярных уроках в школе онлайн.

Также в Минобразования разъяснили абитуриентам процедуру подачи документов в ВУЗы.

Ранее в ООН отметили, что пандемия снизит эффективность системы образования во всем мире.


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