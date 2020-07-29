В Генштабе заявили о достижениях перемирия: за два дня ни одного убитого украинского военного

С начала перемирия на Донбассе не погиб и не был ранен ни один военный, несмотря на единочные случаи нарушения режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на совещении в Офисе президента. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Украины.

"Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - сообщалось на совещании у президента.

Как сообщали Українські новини, обо всех обстрелах со стороны боевиков на Донбассе Украина будет информировать СММ ОБСЕ и международных партнеров.

Утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Но командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы.

В социальных сетях появилось видеообращение украинского солдата с передовой. Военнослужащий объясняет, что никакого предательства в наступившем 27 июля на Донбассе перемирии нет и оружия у ВСУ никто не отбирал.