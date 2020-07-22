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22 июля 2020, среда, 23:19 14
Политика 2020-07-22T23:20:31+03:00
Українські Новини
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе

В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе

Надежда Комендантова
Донбасс, Прекращение огня, война на Донбассе, ТКГ
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

В то время, как в России не видят оснований для нормандской встречи в августе, 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом сообщает Офис президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в среду состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", - сказано в нем.

В частности, указывается, что на заседании ТКГ стороны при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Отмечается, что соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Согласно сообщению, режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации "Минских договоренностей" и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

Украина на заседании ТКГ снова подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже (Франция) договоренностей на уровне лидеров стран - участниц "нормандского формата".

"В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - указывается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак и Резников летали во Францию обсудить нормандский формат.

Тем временем, Путин пожаловался Меркель на контрпродуктивность Украины. А общественные организации требуют включить их представителей в состав Трехсторонней контактной группы.

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