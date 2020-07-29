У Генштабі заявили про досягнення перемир'я: за два дні жодного вбитого українського військового

З початку перемир'я на Донбасі не загинув і не був поранений жоден військовий, попри одиничні випадки порушення режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на нараді в Офісі президента. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента України.

"Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було ні одного пораненого і загиблого", - повідомлялося на нараді у президента.

Як повідомляли Українські Новини, про всі обстріли з боку бойовиків на Донбасі Україна буде інформувати СММ ОБСЄ і міжнародних партнерів.

Вранці 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Але командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.

В соціальних мережах з'явилося відеозвернення українського солдата з передової. Військовослужбовець пояснює, що ніякого зрадництва в новому 27 липня на Донбасі перемир'я немає і зброї у ВСУ ніхто не відбирав.