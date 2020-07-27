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27 июля 2020, понедельник, 23:42 23
Политика 2020-07-27T23:42:28+03:00
Українські Новини
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия

Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия

Надежда Комендантова
Перемирие, ВСУ, Военный, Видеообращение, Прекращение огня, перемирие-2020

В то время, как на Банковой сторонники Петра Порошенко митинговали против перемирия на Донбассе, которое было объявлено с сегодняшнего дня, в социальных сетях появилось видеообращение украинского солдата с передовой. Военнослужащий объясняет, что никакого предательства в наступившем 27 июля на Донбассе перемирии нет и оружия у ВСУ никто не отбирал.

В частности, в своем обращении митинговавшим против перемирия на Донбассе он заверил, что все оружие ВСУ остается и в случае провокаций со стороны противника украинские военные будут открывать ответный огонь. 

"Зрада-зрадная! Забрали у нас все, оставили лишь автоматы, боеприпасы забрали, гранатометы забрали... Ну, это все, само собой, юмор. На самом деле я нахожусь на передовой. До противника 400 метров. Все у нас есть. Вот мой родной РПГ. Все на месте... Не дай Бог какая-нибудь провокация - открываем огонь. Все хорошо. Все есть. Так что хочу передать приветы всем тем, кто раздувает в СМИ зраду, или сидит дома эксперт и рассказывает, что у нас тут все забрали, - это все неправда. Сидите дома и говорите поменьше", - сообщил служащий ВСУ.

"Для солдат, которые находятся на передовой, нынешний формат перемирия означает больше шансов остаться в живых, так как никто не пошлет их на вылазку в "серую зону". А именно на такие операции приходилась большая часть смертей. Если же кого-то все-таки пошлют, то это будет нарушением приказа о прекращения огня и может повлечь ответственность для офицера, отдавшего такой приказ", - убежден военнослужащий. 

Как сообщали Українськi Новини, утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Но командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы. 

Тем временем, Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро, когда его соратники проводили акцию протеста на Банковой против перемирия. 

Также режим прекращения огня предусматривает запрет на беспилотники, разведку и диверсии.

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