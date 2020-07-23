Зеленский уверен, что ТКГ подпишет договоренность о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

После того, как ТКГ договорилась о полном прекращении огня на Донбассе, Президент Владимир Зеленский заявляет, что договоренность трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля должна быть подписана в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил в ходе посещения Станицы Луганской (Луганская область) вместе с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, передают Українськi Новини.

"Договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны для устойчивого прекращения огня. Сейчас ожидаем подписания всеми сторонами "нормандской группы". Уверен, что все стороны подпишут: Украина, Франция, Германия, РФ, и с 27 числа, верю, наступит момент устойчивого прекращения огня", – сказал он.

По его словам, после подписания решения о всеобъемлющем прекращении огня должна быть детально прописана процедура его соблюдения.

"Это обобщенное заявление. Детально по этому заявлению мы должны идти в "минском формате". Такая есть договоренность. Все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда. Это будет отдельная история. Она очень долгая. Это первый шаг, а будет второй. Если первый шаг сейчас стороны подпишут, то все подпишут и второй шаг. Для нас самое главное – чтобы на бумаге у нас было что-то еще, кроме пункта о прекращении огня. Наша тактика, о которой мы говорили – мы хотим расшифровки каждого пункта "минских". Тогда мы будем знать, можем мы это выполнить, нет, как, и кто ответственен", – пояснил Зеленский.

Министр обороны Андрей Таран, присутствующий в делегации Президента, добавил, что этот документ позволит всем сторонам продемонстрировать наличие политической воли для прекращения огня.

"Посмотрим, чем нам ответит другая сторона. Если ничего не делать – ничего не будет", – отметил он.

Отвечая на уточняющие вопросы Зеленский отметил, что "когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем".

"И очень мощно. Поэтому тут не надо искать никакой "зрады", – подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, Россия не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в августе.

В тоже время, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что для достижения успеха в переговорах действующая власть должна изменить не только подход к переговорам, но и самих переговорщиков.