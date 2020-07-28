Выходные в августе-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Июль не порадовал украинцев большим количеством выходных, однако августе 2020 года их ждет 11 выходных дней, среди которых будет и праздничный день отдыха в честь Дня независимости. Українські Новини расскажут о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в августе.

Так, всего в августе будет 20 рабочих дней из 31 календарного. Также в последний месяц лета - 24 августа, - ежегодно в Украине отмечают День независимости, который является государственным праздником и предусматривает официальный выходной.

В этом году 24 августа припадает на начало недели, следовательно, украинцев ждет длинный трехдневный уик-энд с субботы по понедельник включительно.

Таким образом, в августе выходными днями являются такие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Отметим, что накануне Дня независимости - 23 августа, украинцы ежегодно отмечают День Государственного флага Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара.

Также 28 июля отмечают День Крещения Руси. Однако Украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.