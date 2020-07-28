подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 05:45 952
Общество 2020-07-28T07:15:03+03:00
Українські Новини
Выходные в августе-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в августе-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Анна Рудык
День независимости, Выходные, День независимости Украины, Выходные в августе, выходные в августе-2020
Календарь. Фото: ulet.pro
Календарь. Фото: ulet.pro

Июль не порадовал украинцев большим количеством выходных, однако августе 2020 года их ждет 11 выходных дней, среди которых будет и праздничный день отдыха в честь Дня независимости. Українські Новини расскажут о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в августе.

Так, всего в августе будет 20 рабочих дней из 31 календарного. Также в последний месяц лета - 24 августа, - ежегодно в Украине отмечают День независимости, который является государственным праздником и предусматривает официальный выходной.

В этом году 24 августа припадает на начало недели, следовательно, украинцев ждет длинный трехдневный уик-энд с субботы по понедельник включительно.

Таким образом, в августе выходными днями являются такие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Отметим, что накануне Дня независимости - 23 августа, украинцы ежегодно отмечают День Государственного флага Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара.

Также 28 июля отмечают День Крещения Руси. Однако Украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.

Больше новостей о: День независимости Выходные День независимости Украины Выходные в августе выходные в августе-2020

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать ук...
Выходные в июле: сколько будут отдыхать украинцы...
Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине ...
Подешевение газа, длинные выходные и ранние заморо...
В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами
У "Динамо" есть тренер. Суркис уговорил Луческу остаться в "Динамо", несмотря на критику фанатов
Новости
Порошенко улетел отдыхать в Турцию, пока его сторонники пикетируют Зеленского против перемирия. Луческу остается в Динамо 07:00 Новости дня
Выходные в августе-2020: сколько будут отдыхать украинцы 05:45
Дополнительные взносы и единоразовые выплаты накоплений. Как хотят реформировать пенсионную систему 05:30
Продавать или покупать валюту: аналитики дали прогноз курса доллара до конца года 05:25 Инфографика
Доллар незначительно вырос. Официальный курс валют на вторник 05:00
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok