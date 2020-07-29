Украинцев ждет очередное подорожание "коммуналки". Что изменится с 1 августа

В то время, как у должников за коммуналку могут отобрать не только квартиру, но и поношенную одежду , с пишет "Обозреватель".

Так, сообщается, что с этого момента потребители смогут самостоятельно определяться с поставщиком топлива, а до этого ценорегулированием занимается Кабинет министров Украины.

Таким образом, начиная с августа, цены на газ будут регулироваться условиями рынка, и зависеть от поставщиков. А это, в свою очередь, означает, что в холодный период года политики больше не смогут контролировать и сдерживать цены на голубое топливо. Как следствие - зимой тарифы на газ будут выше обычного.

Сменить поставщика можно с 2015 года, однако из-за того, что процедура эта непростая, и отнимала не один месяц, мало кто занимался этим вопросом. Позже правила упростили, а с первого числа сменить поставщика можно, отправив уведомление.

Однако самой большой проблемой таких изменений для жителей страны станет невозможность контролировать цену на газ. Тем не менее, если поставщик воспользуется монопольным положением на рынке и значительно завысит цены, жители страны смогут обратиться с жалобами в Антимонопольный комитет.

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее эксперты рассказали, в каких случаях у должников по коммунальных услугах могут отобрать квартиру.