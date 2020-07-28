подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 11:51 169
Общество 2020-07-28T12:45:01+03:00
Українські Новини
С 1 августа заработают детские лагеря, но не во всех регионах

С 1 августа заработают детские лагеря, но не во всех регионах

Елена Новикова
Лагерь, Детский лагерь, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса
Детский лагерь. Фото: Pixabay
Детский лагерь. Фото: Pixabay

Работа детских оздоровительных лагерей будет разрешена с 1 августа в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев готов открыть 7 детских лагерей с августа в случае снятия карантинных ограничений, если заболеваемость коронавирусом снизится.

Ранее сообщалось о том, что 27 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 919 до 66 575, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 629 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,9%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.

Больше новостей о: Лагерь Детский лагерь Коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине Распространение коронавируса

Националисты создали лагерь в Украине, где детей у...
В Херсонской области морпехов разместят в детском ...
В Киеве почти вдвое за сутки существенно выросла з...
Две трети машин скорой помощи не успевают на вызов...
После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов
В Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом
Новости
В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Заболели еще 3 ребенка 12:50
Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса 12:36
Патриарх Варфоломей. Фото: Страна
Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 12:24
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов 12:24
ОПЗЖ требует, чтоб Зеленский добровольно ушел в отставку из-за откровений Жвании и записей Деркача 12:21
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе 10:56
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания 07:30
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
С 1 августа заработают детские лагеря, но не во всех регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok