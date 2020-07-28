С 1 августа заработают детские лагеря, но не во всех регионах

Работа детских оздоровительных лагерей будет разрешена с 1 августа в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев готов открыть 7 детских лагерей с августа в случае снятия карантинных ограничений, если заболеваемость коронавирусом снизится.

Ранее сообщалось о том, что 27 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 919 до 66 575, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 629 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,9%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.