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29 июля 2020, среда, 11:37 354
Политика 2020-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в ТКГ

Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в ТКГ

Валерия Драгомирова
Леонид Кравчук, ТКГ, Владимир Зеленский
Леонид Кравчук.
Леонид Кравчук.

Президент Владимир Зеленский обсуждает с бывшим Президентом Леонидом Кравчуком (1991-1994) его присоединение к работе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно избираем человека, который может возглавлять эту группу. Надо найти баланс: человек, с которым разговаривает Россия; человек, которого уважают в Украине; человек, который может доминировать за столом переговоров; человек, который может среагировать и не изменить Украине в очень сложные моменты; человек с опытом; человек, который не является ни правым, ни левым, а - центрист, который балансирует и которого уважает большинство населения Украины, как на востоке, так и на западе", - сказал он.

Одним из претендентов на главу украинской делегации, по словам Зеленского, является первый заместитель в ТКГ, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Не знаю, говорим ли мы уже открыто и когда будет официальное заявление об этом. Скажу честно, мы также говорим с первым Президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком. Есть еще пару кандидатур. Это не просто руководитель. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ должны быть командой", - добавил он.

По словам Зеленского, официльное подтверждение той или иной кандидатуры появится в ближайшие дни.

"В любом случае те люди, о которых я сказал, будут в этой группе: советниками, руководителями направлений или руководителем ТКГ в целом", - сообщил он.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (бывший Президент, 1994-2005 годы) решил прекратить работу в группе.

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске (Беларусь).

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

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