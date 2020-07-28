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28 июля 2020, вторник, 21:45 11
Президент 2020-07-28T21:46:20+03:00
Українські Новини
Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ

Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ

Валерия Драгомирова
Леонид Кучма, ТКГ, Владимир Зеленский, Алексей Данилов
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Леонида Кучмы (бывший Президент, 1994-2005 годы) в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

"Я не могу сказать сейчас, кто будет на замену, есть несколько вариантов, до того времени, пока не будет окончательного решения я не могу назвать кандидатуры", - сказал Данилов.

Он отметил, что кандидатуры рассматриваются уже некоторое время, так как с Кучмой договаривались, что будет определенный период, после которого он уйдет из ТКГ.

Данилов уклонился от ответа на вопрос, есть ли в числе рассматриваемых кандидатур первый заместитель Кучмы в ТКГ, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он заверил, что все кандидаты - достойные люди и Украина будет мощно представлена в ТКГ как и было ранее.

На вопрос, как ротация в ТКГ повлияет на ход переговоров, Данилов уклончиво ответил, что Кучма был очень дипломатичным и профессиональным представителем в ТКГ, и если с его уходом возникнут какие-то неудобства, то они быстро урегулируются и все станет на свое место.

Данилов заверил, что уход Кучмы из ТКГ прежде всего связан с его возрастом (9 августа ему исполнится 82 года) и отметил, что тот как государственник не сможет полностью отстраниться от переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе и в дальнейшем обязательно будет помогать Зеленскому советами, подчеркнув, что иногда совет ценнее, чем непосредственное присутствие на переговорах.

Данилов также подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для прогресса в переговорах в "минском процессе".

Как сообщали Українські Новини, Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске (Беларусь).

5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив первым заместителем Кучмы в ТКГ Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

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