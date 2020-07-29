підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 11:37 16
Політика 2020-07-29T13:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорює з Кравчуком роботу в ТКГ

Зеленський обговорює з Кравчуком роботу в ТКГ

Валерия Драгомирова
ТКГ, Володимир Зеленський, Леонід Кравчук, Тристороння контактна група, Олексій Резніков
Леонід Кравчук.
Леонід Кравчук.

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатом на голову української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994).

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолювати цю групу. Треба знайти баланс: людина, з якою розмовляє Росія; людина, яку поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати і не змінити Україні в дуже складні моменти; людина з досвідом; чоловік, який не є ні правим, ні лівим, а - центрист, який балансує і якого поважає більшість населення України, як на сході, так і на заході", - сказав він.

Одним з претендентів на голову української делегації, за словами Зеленського, є перший заступник ТКГ, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков.

"Не знаю, чи говоримо ми вже відкрито і коли буде офіційна заява про це. Скажу чесно, ми також говоримо з першим Президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком. Є ще кілька кандидатур. Це не просто керівник. Буде керівник і люди, які разом з керівником ТКГ повинні бути командою", - додав він.

За словами Зеленського, офіційне підтвердження тієї чи іншої кандидатури з'явиться в найближчі дні.

"У будь-якому разі ті люди, про яких я сказав, чи будуть у цій групі: радниками, керівниками напрямків або керівником ТКГ в цілому", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, вирішив завершити роботу в ТКГ.

Тимчасово функції глави української делегації в ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі виконуватиме Олексій Резніков.

Новий склад ТКГ було затверджено 5 травня – головою обрано Леоніда Кучму, першим заступником Олексія Резнікова, заступником Олександра Мережко.

Більше новин про: ТКГ Володимир Зеленський Леонід Кравчук Тристороння контактна група Олексій Резніков

Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Муд...
Поки що я певний час керуватиму цими процесами, — ...
У Києві зібралися будувати меморіал "Бабин Яр". Зе...
Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну К...
Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру 14:19
Зеленський узурпував право жителів Сєвєродонецька та Лисичанська вибирати собі владу, - ОПЗЖ 14:19
Американська торговельна палата обурена порушенням прав іноземних інвесторів в Україні 14:13
Суркіс привітав Луческу з 75 -річчям і похвалив за "призову вітрину" "Шахтаря" 13:59
У мерії Києва розповіли, як школярі підуть на навчання з 1 вересня 13:45
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok