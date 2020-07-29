Зеленський обговорює з Кравчуком роботу в ТКГ

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатом на голову української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994).

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолювати цю групу. Треба знайти баланс: людина, з якою розмовляє Росія; людина, яку поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати і не змінити Україні в дуже складні моменти; людина з досвідом; чоловік, який не є ні правим, ні лівим, а - центрист, який балансує і якого поважає більшість населення України, як на сході, так і на заході", - сказав він.

Одним з претендентів на голову української делегації, за словами Зеленського, є перший заступник ТКГ, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков.

"Не знаю, чи говоримо ми вже відкрито і коли буде офіційна заява про це. Скажу чесно, ми також говоримо з першим Президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком. Є ще кілька кандидатур. Це не просто керівник. Буде керівник і люди, які разом з керівником ТКГ повинні бути командою", - додав він.

За словами Зеленського, офіційне підтвердження тієї чи іншої кандидатури з'явиться в найближчі дні.

"У будь-якому разі ті люди, про яких я сказав, чи будуть у цій групі: радниками, керівниками напрямків або керівником ТКГ в цілому", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, вирішив завершити роботу в ТКГ.

Тимчасово функції глави української делегації в ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі виконуватиме Олексій Резніков.

Новий склад ТКГ було затверджено 5 травня – головою обрано Леоніда Кучму, першим заступником Олексія Резнікова, заступником Олександра Мережко.