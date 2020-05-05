Зеленский оставил Кучму главой нового состава делегации Украины на переговорах в Минске

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины вТрехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом говорится в указе №167 от 5 мая, передают Українськi Новини.

Главой делегации переназначен бывший Президент Леонид Кучма (1994-2005).

Его первым заместителем стал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

Заместителем назначен председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко из фракции "Слуга народа".

Представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам вместо Резникова будет председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, который также входит в состав фракции "Слуга народа".

Представителем Украины в рабочей группе ТКГ по вопросам безопасности стал заместитель министра обороны Александр Полищук вместо заместителя командующего операции Объединенных сил Богдана Бондаря.

В подгруппу по гуманитарным вопросам от Украины назначена председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") вместо экс-руководителя Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины Геннадия Кузнецова.

Украинским представителем в подгруппе по социально-экономическим вопросам назначена заместитель министра развития экономики и торговли Юлия Свириденко вместо бывшего замминистра экономики Игоря Веремия.

Согласно указу, Кучма и Резников будут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ и привлекать к работе делегации депутатов, представителей государственных органов, советников, экспертов и технических работников.

Обеспечение деятельности делегации Украины возложено на Министерство иностранных дел, а финансирование расходов на ее участие в ТКГ - на Кабинет Министров.

Как сообщали Українськi Новини, Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения 30 апреля видеоконференции с коллегами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) считает, что говорить о дате саммита лидеров преждевременно.