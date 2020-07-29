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29 июля 2020, среда, 08:20 40
Внешняя политика 2020-07-29T08:21:58+03:00
Українські Новини
Пока я буду определенное время управлять этими процессами, — Резников о замене Кучмы в ТКГ

Пока я буду определенное время управлять этими процессами, — Резников о замене Кучмы в ТКГ

Валерия Драгомирова
Леонид Кучма, Алексей Резников, ТКГ
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА

После того, как Кучма решил прекратить работу в Трехсторонней контактной группе, выполнять функции главы украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер. 

Следующего руководителя назначит президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", передает УП

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию".

По словам Резникова, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известен украинскому обществу человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – подытожил Резников.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ. 

Ранее Резников отрицал ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии. 

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