Пока я буду определенное время управлять этими процессами, — Резников о замене Кучмы в ТКГ

После того, как Кучма решил прекратить работу в Трехсторонней контактной группе, выполнять функции главы украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер.

Следующего руководителя назначит президент Владимир Зеленский.



Об этом он рассказал во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", передает УП.



"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию".

По словам Резникова, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известен украинскому обществу человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – подытожил Резников.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ.



Ранее Резников отрицал ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии.