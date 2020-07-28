Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине по совместительству посла в Хорватии Кирилича

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом говорится в указе №296 от 28 июля, передают Українськi Новини. Кирилич является послом в Хорватии с 24 декабря 2019 года. До этого он был начальником управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании. Об этом говорится в указе Президента №287 от 20 июля. Также Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуде и на Ямайке. Об этом говорится в указе Президента №288. Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии. Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству. Также в апреле Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. Об этом говорится в указе Президента №136 от 13 апреля.