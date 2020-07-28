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28 июля 2020, вторник, 16:28 82
Внешняя политика 2020-07-28T16:28:01+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине по совместительству посла в Хорватии Кирилича

Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине по совместительству посла в Хорватии Кирилича

Ирина Николенко
Посол, Босния и Герцеговина, Президент Украины, Владимир Зеленский, Василий Кирилич
Василий Кирилич. Фото: unian.ua
Василий Кирилич. Фото: unian.ua

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Об этом говорится в указе №296 от 28 июля, передают Українськi Новини.

Кирилич является послом в Хорватии с 24 декабря 2019 года.

До этого он был начальником управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании. Об этом говорится в указе Президента №287 от 20 июля.

Также Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуде и на Ямайке. Об этом говорится в указе Президента №288.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии.

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству.

Также в апреле Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова. Об этом говорится в указе Президента №136 от 13 апреля.

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