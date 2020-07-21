подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке
21 июля 2020, вторник, 09:26 11
Политика 2020-07-21T09:27:08+03:00
Українські Новини
Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке

Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке

Елена Новикова
Посол, Владимир Ельченко, Назначение на должность, Владимир Зеленский, посол в США, Посол в Антигуа и Барбуде, Посол на Ямайке
Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko
Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуде и на Ямайке. Об этом говорится в указе Президента №288, в то время, как ранее его назначили послом Украины в США, передают Українськi Новини.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Антигуа и Барбуде и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству", - сказано в нем.

60-летний Ельченко с декабря 2015 года был главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций.

До этого он с июля 2010 года был послом в России, с апреля 2005 года по июнь 2010 года занимал должность постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), а с апреля 2005 года по декабрь 2006 года - посла Украины в Австрии.

Как сообщали Українськi Новини, послом Украины в Великобритании стал Вадим Пристайко.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла в Италии Евгения Перелыгина.

Также Зеленский назначил посла в Таджикистане послом в Афганистане по совместительству.

Больше новостей о: Посол Владимир Ельченко Назначение на должность Владимир Зеленский посол в США Посол в Антигуа и Барбуде Посол на Ямайке

Иностранцы у нас воруют как наши – поляка Новака з...
Пристайко назначили послом Украины в Великобритани...
Зеленский уволил посла в Италии Перелыгина...
Послом в США Зеленский назначил Ельченко...
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник
Новости
В Украине в угоду Западу "зареформировали" судебную систему, - юрист 09:39
Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3% 09:30
Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке 09:26
В Украине есть проблема с правым радикализмом и самоцензурой, — немецкий эксперт 09:04
На Донбассе погиб один украинский военный, еще один - ранен 09:00
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok