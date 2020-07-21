Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуде и на Ямайке. Об этом говорится в указе Президента №288, в то время, как ранее его назначили послом Украины в США, передают Українськi Новини.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Антигуа и Барбуде и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству", - сказано в нем.

60-летний Ельченко с декабря 2015 года был главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций.

До этого он с июля 2010 года был послом в России, с апреля 2005 года по июнь 2010 года занимал должность постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), а с апреля 2005 года по декабрь 2006 года - посла Украины в Австрии.

Как сообщали Українськi Новини, послом Украины в Великобритании стал Вадим Пристайко.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла в Италии Евгения Перелыгина.

Также Зеленский назначил посла в Таджикистане послом в Афганистане по совместительству.