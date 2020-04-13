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13 апреля 2020, понедельник, 18:44 141
Политика 2020-04-13T18:44:27+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил послом в Албании Шкурова

Зеленский назначил послом в Албании Шкурова

Влада Билоус
МИД, Посол, Президент, Албания, Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова.

Об этом говорится в указе Президента №136 от 13 апреля, передают Українськi Новини.

"Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания", - сказано в нем.

Владимир Анатольевич Шкуров родился в 1958 в Киеве, украинский дипломат, с 2010 по 2016 был послом Украины в Греции и Албании по совместительству.

Родился в 1958 году в Киеве, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кандидат филологических наук.

В 2005 году окончил высшие дипломатические курсы Центра дипломатических и стратегических исследований Греции, в 2008 - тренинговый курс для госслужащих высокого уровня, в 2009 окончил международные курсы факультета повышения квалификации Дипломатической академии МИД Российской Федерации.

Как сообщали Українськi Новини, а тем временем министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину.

Кроме того, более 1,5 тысяч украинцев за границей остались без страхового полиса.

Также МИД поделился информацией, сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса.

 

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