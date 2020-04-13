Зеленский назначил послом в Албании Шкурова

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова.

Об этом говорится в указе Президента №136 от 13 апреля, передают Українськi Новини.

"Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания", - сказано в нем.

Владимир Анатольевич Шкуров родился в 1958 в Киеве, украинский дипломат, с 2010 по 2016 был послом Украины в Греции и Албании по совместительству.

Родился в 1958 году в Киеве, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кандидат филологических наук.

В 2005 году окончил высшие дипломатические курсы Центра дипломатических и стратегических исследований Греции, в 2008 - тренинговый курс для госслужащих высокого уровня, в 2009 окончил международные курсы факультета повышения квалификации Дипломатической академии МИД Российской Федерации.

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