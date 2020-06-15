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15 июня 2020, понедельник, 23:51 113
Внешняя политика 2020-06-16T00:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил посла в Таджикистане послом в Афганистане по совместительству

Зеленский назначил посла в Таджикистане послом в Афганистане по совместительству

Надежда Комендантова
Афганистан, Посол, Таджикистан, Владимир Зеленский
Министерство иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский после увольнения послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству.

Об этом говорится в указе Президента №225, передают Українськi Новини.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан Серватюка Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству", - сказано в нем.

Бывший Президент Петр Порошенко назначил Серватюка послом в Таджикистане в мае 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Кроме того, 17 апреля президент сменил посла в Пакистане, ва позже посла во Франции.

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