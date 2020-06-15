Зеленский назначил посла в Таджикистане послом в Афганистане по совместительству

Президент Владимир Зеленский после увольнения послов в Ливии, Чаде, Тунисе и Индонезии назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству.

Об этом говорится в указе Президента №225, передают Українськi Новини.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан Серватюка Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству", - сказано в нем.

Бывший Президент Петр Порошенко назначил Серватюка послом в Таджикистане в мае 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский сменил посла Украины в Японии, а также назначил послов в Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Кроме того, 17 апреля президент сменил посла в Пакистане, ва позже посла во Франции.