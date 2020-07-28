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28 липня 2020, вівторок, 16:28 11
Зовнішня політика 2020-07-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом посла в Хорватії Кирилича

Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом посла в Хорватії Кирилича

Ирина Николенко
Посол, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Василь Кирилич
Василь Кирилич. Фото: unian.ua
Василь Кирилич. Фото: unian.ua

Василя Кирилича президент Володимир Зеленський призначив послом України в Хорватії та послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

Про це йдеться в указі №296 від 28 липня, передають Українські Новини.

Кирилич є послом в Хорватії з 24 грудня 2019 року.

До цього він був начальником управління консульської забезпечення Міністерства закордонних справ.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії. Про це йдеться в указі президента №287 від 20 липня.

Також Зеленський призначив Володимира Єльченка послом у Антигуа і Барбуді та на Ямайці. Про це йдеться в указі президента №288.

Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії.

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Таджикистані Василя Серватюка послом в Афганістані за сумісництвом.

Також у квітні президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова. Про це йдеться в указі президента №136 від 13 квітня.

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