Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом посла в Хорватії Кирилича

Василя Кирилича президент Володимир Зеленський призначив послом України в Хорватії та послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

Про це йдеться в указі №296 від 28 липня, передають Українські Новини.

Кирилич є послом в Хорватії з 24 грудня 2019 року.

До цього він був начальником управління консульської забезпечення Міністерства закордонних справ.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії. Про це йдеться в указі президента №287 від 20 липня.

Також Зеленський призначив Володимира Єльченка послом у Антигуа і Барбуді та на Ямайці. Про це йдеться в указі президента №288.

Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії.

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Таджикистані Василя Серватюка послом в Афганістані за сумісництвом.

Також у квітні президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова. Про це йдеться в указі президента №136 від 13 квітня.