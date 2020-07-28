Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом посла в Хорватії Кирилича

Василя Кирилича президент Володимир Зеленський призначив послом України в Хорватії та послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296 від 28 липня, передають Українські Новини. Кирилич є послом в Хорватії з 24 грудня 2019 року. До цього він був начальником управління консульської забезпечення Міністерства закордонних справ. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії. Про це йдеться в указі президента №287 від 20 липня. Також Зеленський призначив Володимира Єльченка послом у Антигуа і Барбуді та на Ямайці. Про це йдеться в указі президента №288. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії. Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Таджикистані Василя Серватюка послом в Афганістані за сумісництвом. Також у квітні президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова. Про це йдеться в указі президента №136 від 13 квітня.