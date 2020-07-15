подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 16:29 119
Политика 2020-07-15T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил посла в Италии Перелыгина

Зеленский уволил посла в Италии Перелыгина

Кира Молчанова
Италия, Посол, Назначение на должность, посол в италии
Италия, Милан. Фото: pixabay
Италия, Милан. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии.

Об этом говорится в указе №275 от 15 июля, передают Українськi Новини.

По совместительству Перелыгин занимал должности посла в Мальте и Сан-Марино, а также постоянного представителя при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций (ООН).

С этих должностей он также уволен.

Причины его увольнения не указаны.

В то же время Перелыгин являлся послом в Италии с декабря 2012 года.

Как сообщали Українськi Новини, в середине июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что вскоре 30 из 90 послов будут уволены или назначены.

С тех пор Зеленский уволил посла в Индонезии, Сингапуре (Брунее и Новой Зеландии по совместительству), Ливии (Чаде и Тунисе по совместительству) и сменил посла в Испании.

Верховная Рада рассмотрит 16 июля вопросы назначения главы Национального банка, вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и председателя Антимонопольного комитета (АМКУ).

Кабинет Министров назначил преподавателя украинского языка Тараса Креминя на должность уполномоченного по защите государственного языка после увольнения Монаховой.

Больше новостей о: Италия Посол Назначение на должность посол в италии

Рада назначила местные выборы на 25 октября
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название 17:17
С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей 17:06
Экс-нардеп Емец назвал русский "языком животных" 16:59
"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 16:56
Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выбыла. Какие области не соответствуют нормам 16:42
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok