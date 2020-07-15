Зеленский уволил посла в Италии Перелыгина

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии.

Об этом говорится в указе №275 от 15 июля, передают Українськi Новини.

По совместительству Перелыгин занимал должности посла в Мальте и Сан-Марино, а также постоянного представителя при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций (ООН).

С этих должностей он также уволен.

Причины его увольнения не указаны.

В то же время Перелыгин являлся послом в Италии с декабря 2012 года.

Как сообщали Українськi Новини, в середине июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что вскоре 30 из 90 послов будут уволены или назначены.

С тех пор Зеленский уволил посла в Индонезии, Сингапуре (Брунее и Новой Зеландии по совместительству), Ливии (Чаде и Тунисе по совместительству) и сменил посла в Испании.

Верховная Рада рассмотрит 16 июля вопросы назначения главы Национального банка, вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и председателя Антимонопольного комитета (АМКУ).

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