Холодницкий ушел в отпуск

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который собирался отдыхать в Украине этим летом, ушел в отпуск. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "С понедельника (6 июля) в отпуске", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что вернуться из отпуска глава САП планирует в середине августа. При этом он не уточнил, где именно отдыхает Холодницкий. В среду главу САП ожидали на заседании одного из парламентских комитетов. Как сообщали Українськi Новини, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен. Также зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен. Ранее подозреваемые в даче взятки Холодницкому и Сытнику советовались со священником и гадалкой. Кроме того, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки за закрытие дела Злочевского.