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09 июля 2020, четверг, 08:30 215
Общество 2020-07-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
Холодницкий ушел в отпуск

Холодницкий ушел в отпуск

Анна Рудык
Отпуск, Назар Холодницкий, САП, Офис Генпрокурора
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который собирался отдыхать в Украине этим летом, ушел в отпуск.  Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. 

"С понедельника (6 июля) в отпуске", - сказал он. 

Собеседник агентства отметил, что вернуться из отпуска глава САП планирует в середине августа. 

При этом он не уточнил, где именно отдыхает Холодницкий. 

В среду главу САП ожидали на заседании одного из парламентских комитетов. 

Как сообщали Українськi Новини, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.

Также зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен.

Ранее подозреваемые в даче взятки Холодницкому и Сытнику советовались со священником и гадалкой. Кроме того, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки за закрытие дела Злочевского.

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