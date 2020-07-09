Холодницкий ушел в отпуск

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который собирался отдыхать в Украине этим летом, ушел в отпуск. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"С понедельника (6 июля) в отпуске", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что вернуться из отпуска глава САП планирует в середине августа.

При этом он не уточнил, где именно отдыхает Холодницкий.

В среду главу САП ожидали на заседании одного из парламентских комитетов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.

Также зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен.

Ранее подозреваемые в даче взятки Холодницкому и Сытнику советовались со священником и гадалкой. Кроме того, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки за закрытие дела Злочевского.