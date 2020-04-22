Холодницкий в прошлом году потратил на отдых 142 тысячи гривен

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий задекларировал около 190 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты, 34 тыс. евро и 205 тыс. долларов наличных средств, аренду квартиры и туристическую путевку за 142 тыс. гривен за 2019 год, а также в прошлом году он купил телевизор за 112 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Холодницкий владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, который купил в 2016 году за 900 тыс. гривен.

Также он владеет 2 земельными участками площадью 0,1 га и 0,12 га, квартирой в Вишневом Киевской области (61,1 кв. м) и арендует комнату в общежитии в Вишневом (18 кв. м).

В 2019 году Холодницкий купил земельный участок 0,12 га в Хотяновке Киевской области за 306 тыс гривен.

Также в прошлом году он стал арендовать квартиру (82 кв. м) в Софиевской Борщаговке Киевской области у Юлии Бойко и Сергея Федоренко.

Холодницкий также арендует гараж в Софиевской Борщаговке.

Зарплата за год Холодницкого составила 2 288 539 гривен.

Он хранит на счете в банке 87 тыс. гривен, 22 тыс долларов и 8,4 тыс. евро.

Наличными у него имеется 205 тыс. долларов, 70 тыс. гривен и 34 тыс. евро.

Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.

Кроме того, в декларации указан туристический отдых за 142 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Холодницкий получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль.

В марте Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты.

За 2018 год Холодницкий задекларировал 2,4 млн гривен дохода, 34 тыс. евро и 160 тыс. долларов наличных средств.