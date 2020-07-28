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28 июля 2020, вторник, 14:38 837
Общество 2020-07-28T15:00:02+03:00
Українські Новини
Самая большая скорость и наибольшее количество нарушений ПДД за неделю: новые антирекорды автонарушений км/ча

Самая большая скорость и наибольшее количество нарушений ПДД за неделю: новые антирекорды автонарушений км/час

Ольга Фандорина
Полиция, ПДД, нарушение ПДД, Автонарушители
Нарушитель ПДД. Фото: Патрульна полиция
Нарушитель ПДД. Фото: Патрульна полиция

Пока камеры Авакова ежедневно штрафуют водителей на 1 млн грн, с 20 по 26 июля камеры автоматической фиксации нарушений ПДД зарегистрировали новые антирекорды. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Сразу 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/час. Наибольшую скорость развил Mercedes-Benz C63 AMG - 227 км/час. Произошло это на трассе Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке составляет 110 км/ч.

В то же время больше всего нарушил скоростной режим, а именно 23 раза за неделю, Mercedes-Benz S600.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция заявляет о случаях неверной идентификации номеров системой автоматической фиксации нарушений ПДД.

Только за первые 10 дней водители заплатили штрафов за превышение скорости на 1,4 млн гривен.

Также сообщалось, что полиции хотят разрешить останавливать автомобили для проверки водителей на алкоголь и наркотики.

Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Киевской области за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

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