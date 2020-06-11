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11 июня 2020, четверг, 12:34 86
Силовые структуры 2020-06-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
За 10 дней водители заплатили штрафов за превышение скорости на 1,4 млн гривен

За 10 дней водители заплатили штрафов за превышение скорости на 1,4 млн гривен

Анна Рудык
МВД, ПДД, Превышение скорости, штрафы за нарушение ПДД
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

С 1 июня, когда в Киеве установили камеры видео и фотофиксации нарушений ПДД, водители-нарушители правил дорожного движения уже заплатили 1,4 млн гривен штрафов за превышение скорости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оплачено более 7 тыс штрафов.

"Количество нарушений сократилась вдвое, оплачено 7 399 штрафов, на счета Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен - итоги 10 дней работы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, как только в Украине ввели видеофиксацию нарушений автомобилистов на дорогах и автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД, в МВД заявили о том, что будут перевоспитывать водителей, которые систематически нарушают ПДД. 

А системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав.

Кроме того, в Киеве в июне зафиксировали новый антирекорд по скорости: на улице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч.

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