За 10 дней водители заплатили штрафов за превышение скорости на 1,4 млн гривен

С 1 июня, когда в Киеве установили камеры видео и фотофиксации нарушений ПДД, водители-нарушители правил дорожного движения уже заплатили 1,4 млн гривен штрафов за превышение скорости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оплачено более 7 тыс штрафов.

"Количество нарушений сократилась вдвое, оплачено 7 399 штрафов, на счета Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен - итоги 10 дней работы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, как только в Украине ввели видеофиксацию нарушений автомобилистов на дорогах и автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД, в МВД заявили о том, что будут перевоспитывать водителей, которые систематически нарушают ПДД.

А системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав.

Кроме того, в Киеве в июне зафиксировали новый антирекорд по скорости: на улице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч.