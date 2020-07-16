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16 июля 2020, четверг, 22:08 600
Транспорт 2020-07-16T22:24:27+03:00
Українські Новини
Камеры Авакова ежедневно штрафуют водителей на 1 млн грн

Камеры Авакова ежедневно штрафуют водителей на 1 млн грн

Кира Молчанова
ПДД, Антон Геращенко, нарушение ПДД, Превышение скорости
Автомобиль. Pixabay
Автомобиль. Pixabay

За 45 дней работы системы автоматической фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

Геращенко отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - сказал замминистра.

Кроме этого, Геращенко отметил, что с начала запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет государства уже поступило 52 млн гривен.

Таким образом, за 45 дней работы ежедневная сумма штафов водителей превысила 1 млн грн.

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенную скорость", - отметил замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция заявляет о случаях неверной идентификации номеров системой автоматической фиксации нарушений ПДД.

Так, камеры зафиксировали в Киеве нарушение автомобилем премиум-класса ACURA, но оштрафовала грузовой прицеп SCHMITZ с такими же номерами, который стоял в это время в Донецкой области.

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