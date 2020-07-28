У главы финкомитета Рады Гетманцева обнаружили коронавирус

У депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева выявлен коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный", - написал он.

По словам депутата, он не знает, где мог заразиться.

Гетманцев также призвал всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, в июне коронавирус был выявлен у депутата Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса.

Также ранее сообщалось, что после того, как COVID-19 выявили у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича, коронавирус подтвердили у другого нардепа — председателя бюджетного комитета по вопросам бюджета, депутата фракции партии "Слуга народа" Юрия Аристова.

Также ранее депутат Анна Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства от инфекции.