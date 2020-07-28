У главы финкомитета Рады Гетманцева обнаружили коронавирус

У депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный", - написал он. По словам депутата, он не знает, где мог заразиться. Гетманцев также призвал всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест на коронавирус. Как сообщали Українськi Новини, в июне коронавирус был выявлен у депутата Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса. Также ранее сообщалось, что после того, как COVID-19 выявили у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича, коронавирус подтвердили у другого нардепа — председателя бюджетного комитета по вопросам бюджета, депутата фракции партии "Слуга народа" Юрия Аристова. Также ранее депутат Анна Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства от инфекции.