У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус

У той час, як у Києві посилений карантин, у депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева виявлено коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, вчора склав тест на COVID-19. Тест позитивний", - написав він.

За словами депутата, він не знає, де міг заразитися.

Гетманцев також закликав усіх, хто контактував з ним з 20 липня, скласти тест на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, у червні коронавірус був виявлений у депутата Ради від "Слуги народу" Максима Перебийноса.

Також раніше повідомлялося, що після того, як COVID-19 виявили у депутата Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олега Мейдича, коронавірус підтвердили в іншого нардепа — голови бюджетного комітету з питань бюджету, депутата фракції партії "Слуга народу" Юрія Арістова. Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. "Голова бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів на COVID-19", - написав він. Решту подробиць Гончаренко не повідомив.