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20 мая 2020, среда, 10:00 584
Верховная Рада и партии 2020-05-20T10:30:03+03:00
Українські Новини
У депутата Мейдича выявлен коронавирус, - Гончаренко

У депутата Мейдича выявлен коронавирус, - Гончаренко

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус у депутата
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После того, как депутат Шахов выздоровел после коронавируса, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича выявлен коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19", - написал он.

Мейдич является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на внеочередном заседании 13 мая, а на очередном заседании 19 мая отсутствовал.

Согласно странице освещения голосований депутата, 13 мая Мейдич принимал участие в голосованиях до 14:00, после этого отсутствовал.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.

Ранее депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства. 

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