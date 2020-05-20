У депутата Мейдича выявлен коронавирус, - Гончаренко

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19", - написал он.

Мейдич является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на внеочередном заседании 13 мая, а на очередном заседании 19 мая отсутствовал.

Согласно странице освещения голосований депутата, 13 мая Мейдич принимал участие в голосованиях до 14:00, после этого отсутствовал.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.

Ранее депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства.