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28 июля 2020, вторник, 09:59 331
Общество 2020-07-28T10:15:01+03:00
Українські Новини
После двухдневного падения заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти

После двухдневного падения заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

27 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 919 до 66 575, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 629 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,9%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 июля в Украине зарегистрировано 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 629 летальных, 36 744 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 919 новых случаев, выздоровели 622 человека, умерли 13 человек.

Таким образом, 27 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 919 против 622.

Количество новых случаев заболевания 27 июля составило 1,4% от общего количества заболевших на 26 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 27 июля составило 28 202 человека, что на 1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 099), в Киеве (7 800) и Ривненской области (5 784).

В Черновицкой области зафиксировано 5 692 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 940 случаев, в Ивано-Франковской - 4 224, в Волынской - 3 648, в Киевской - 3 590, в Харьковской - 3 478, в Одесской - 3 031, в Тернопольской - 2 822, в Винницкой - 2 627, в Житомирской - 1 744, в Днепропетровской - 1 334, в Хмельницкой - 1 069 случаев.

906 случаев выявлено в Черкасской области, 852 случая - в Донецкой, 753 случая - в Запорожской, 726 случаев - в Черниговской, 697 случаев - в Кировоградской, 562 случая - в Николаевской, 454 случая - в Сумской, 401 случай - в Полтавской, 221 случай - в Херсонской и 121 случай - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Болгария изменила правила въезда для украинцев.

Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения.

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