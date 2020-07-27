Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой

Бывший президент Украины Петр Порошенко, у которого в июне вырос рейтинг, накануне митинга партии "Европейская солидарность" вместе с семьей улетел на отдых в Турцию на чартерном самолете. Об этом сообщили источники в окружении экс-президента, передает "Страна".

Согласно источнику информации, сегодня, 27 июля, около 13:42, Порошенко вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" на чартерном самолете (Learjet 60, бортовой номер T7-ISH) и отправился в Бодрум в Турции. Самолет приземлится в Бодруме ориентировочно в 16:00.

Как отметили в "Стране", стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Также отмечается, что вчера вечером партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на вечер понедельника, 27 июля, на 19:00, которая состоится на Банковой. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого с понедельника перемирия на Донбассе.

Однако самого лидера партии на этой акции не будет. Но к моменту ее начала он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.

Как сообщали Українські Новини, бывший внефракционный депутат Рады Давид Жвания заявил, что Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013.