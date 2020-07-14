Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю метеонаблюдений

После того, как в нескольких областях объявили штормовое предупреждение, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.

Об этом написала в Facebook пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

"Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений", — говорится в сообщении центра.

Сообщается, что прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм.

Больше всего осадков было на метеостанции Слобожанское (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) – 104 мм.

Синоптики предупреждают, что днем 14 июля также ожидаются ливни, поэтому суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться.

Фото: пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Кроме того, отмечается, что для лесостепи такие обильные осадки – это редкость. Причиной ливней стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.

В центре опубликовали несколько фотографий последствий ливня. В частности, затопленной улицы возле метро "Студенческая" и двора возле многоэтажного здания.

Как сообщали Українські Новини, накануне синоптики обещали сильный ветер и шторм в Одессе.

Кроме того, непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине.